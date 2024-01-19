لقطات من تتويج الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقة.‏

وتوج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» بعد تفوقه في الاستفتاء الذي أجرته اللجنة المنظمة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي خلال عام 2023 ‏على صعيد كرة القدم، حيث توج الفريق بخمس بطولات هي: دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ولقبي السوبر المحلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب في فبراير الماضي، وفوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية في ديسمبر الماضي.

يعد تتويج الأهلي بجائزة «جلوب سوكر» هو الثاني للأهلي، حيث سبق أن تسلم ‏الخطيب جائزة الأهلي «نادي القرن في إفريقيا» والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق ‏الأوسط في عام 2020، وسجل الأهلي حضوره اليوم ضمن قائمة المُكرمين كأفضل نادٍ ‏في الشرق الأوسط لعام 2023، التي ضمت نخبة من الشخصيات الرياضية على الصعيد العالمي.

وتمنح جوائز «جلوب سوكر» سنويًّا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو رؤساء أندية ووكلاء أعمال، ويقام حفل تسليم الجوائز بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.

وحرص محمود الخطيب، على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسسة «جلوب سوكر» وإلى كل أساطير كرة القدم من ‏لاعبين حاليين ونجوم سابقين ومسئولين في كل أنحاء العالم، خلال حضوره حفل «جلوب سوكر»، الذي أقيم مساء اليوم في دبي، وتسلم جائزة ‏الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط‎.‎

وأكد الخطيب في كلمته خلال الحفل على اعتزازه وتقديره الكامل لكل من صوت لصالح النادي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة الأفضل في ‏الشرق الأوسط، وأهدى الجائزة إلى جماهير الأهلي التي تعد السند الدائم ومصدر القوة، والحافز على الاستمرار في تحقيق ‏المزيد من النجاحات.‏

كما حرص الخطيب على إهداء الجائزة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر بمحنة صحية، متمنيًا له ‏الشفاء العاجل.

421210295_924400465720889_8330237299494305385_n

421042640_924400452387557_818145395969521680_n

421071946_924400435720892_5406708489300877876_n

421194848_924400442387558_3944497963333352776_n

421116129_924400502387552_6143723005611922768_n

421023327_924400365720899_5977847949672511051_n

421030405_924400349054234_7469120401427628785_n

421055925_924400342387568_8117497724103547421_n

420902523_924400482387554_3166807645012432274_n