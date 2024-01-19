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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. الدفاع المدني يوجه نداء عاجلا لمواطنيه

ارشيفي
ارشيفي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ، نداء عاجلا للجميع  بضرورة  اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.


و على حسابها  علي  منصة "إكس"، فقد شددت المديرية  على أهمية اتباع إرشادات الوقاية ومنها  إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم و عدم إشعالها في الأماكن المغلقة وتهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق. بالإضافة الي منع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.


يأتي هذا في وقت نجح فيه الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق شبّ في مركبة بمواقف أحد المباني.

 

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