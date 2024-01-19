تونس تهزم نيجيريا 36 - 16 ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

حقق منتخب تونس الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة ٣٦-١٩ في ثاني جولات بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ ٢٦ ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٧ وحتي ٢٧ من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة بجانب كل من كينيا و أنجولا ونيجيريا، حيث من المقرر أن يلتقى نظيره الأنجولى بعد غدا الأحد فى ختام مواجهاته بالدور الأول.



وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.



وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.