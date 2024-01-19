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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا: الأهلي فريق رائع.. ويستحق برونزية مونديال الأندية

جوارديولا
جوارديولا

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تقديره للنادي الأهلي، مؤكدا أنه فريق رائع للغاية. 

جاء ذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر» للأفضل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة في دبي، وحصل خلاله الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وحصل كذلك السيتي على جائزة أفضل نادٍ في العالم.

وقال جوارديولا في تصريحات خاصة لإعلام النادي: «الأهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع، كنت في إجازة مع عائلتي في مصر وكنت منبهرًا بكمية الحب الكبير من الناس للفريق».

واختتم جوارديولا قائلًا: «لقد قدموا بطولة رائعة، وكانوا مميزين في مونديال الأندية، واستحقوا المركز الثالث».

 

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