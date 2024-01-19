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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الجو البرد.. إزاى تحمى نفسك من برودة الأطراف

الأطراف
الأطراف

تعد برودة الأطراف من أكثر الأشياء التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خلال فصل الشتاء .. فكيف يمكن الوقاية منها؟

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للوقاية من برودة الأطراف، ومنها:

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تناول نظام غذائي صحي: يساعد تناول نظام غذائي صحي في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الجسم واليدين والقدمين ومن ثم الوقاية من برودة الأطراف.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين الدورة الدموية في الجسم، بما في ذلك الأطراف.

المحافظة على وزن صحي: يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل الضغط على الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة ب برودة الأطراف.

إذا كنت تعاني من برودة الأطراف، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

برودة الأطراف الأوعية الدموية الأطراف الحفاظ على وزن صحي الدورة الدموية العلاج المناسب تحسين الدورة الدموية صحة الجسم

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