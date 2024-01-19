أمم آسيا.. إيران تتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على هونج كونج

تأهل المنتخب الإيراني إلى ثمن نهائي كأس آسيا المقامة في قطر، بعد فوزه على هونج كونج 1-0، اليوم الجمعة على إستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

أحرز مهدي قائدي، هدف المنتخب الإيراني في الدقيقة 23، ورفع منتخب إيران، رصيده إلى 6 نقاط، وتصدر المجموعة، وضمن التأهل لدور الـ16، بينما بقي رصيد هونج كونج خاليًا من أي نقاط وتذيل الترتيب.

جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، ودانت السيطرة في الشوط الأول للمنتخب الايراني الذي أهدر فيه الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف واكتفى بهدف وحيد.

وانقلبت الأمور في الشوط الثاني الذي كشر فيه منتخب هونج كونج عن أنيابه وضغط بشدة على منافسه وأهدر أكثر من فرصة مؤكدة، لكنه فشل في نهاية المطاف في ترجمة تلك الفرص لأهداف.

ولحق المنتخب الإيراني، بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد قطر، وأستراليا، والعراق.