رد حزب الله على دعوات مسئولين إسرائيليين للحرب: نحن مستعدون

وجه نائب الأمين العام لحزب الله رسالة صارمة إلى إسرائيل، أكد فيها أن الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل يعتمد على وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأشار في بيان رسمي صدر مؤخراً على قناتهم بتطبيق تلجرام إلى أن إنهاء الصراع المستمر يتوقف على وقف إسرائيل للأعمال العدائية في غزة.

وحذر نائب الأمين العام لحزب الله من أن أي توسع في العدوان الإسرائيلي سيقابل برد أقوى وإجراءات أكثر حسما من لبنان. وأكدت المنظمة جاهزيتها العالية لصد أي عدوان صهيوني، وأشارت إلى الاستعدادات لمواجهة أي أعمال عدائية محتملة.

يأتي إعلان حزب الله وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مما يشير إلى موقف الجماعة الثابت ضد العدوان الإسرائيلي المتصور والتزامها بحماية استقرار لبنان.

كان وزير الأمن القومي بن جفير قد أدلي بتصريحات اليوم للقناة 13 الإسرائيلية قائلا: يجب أن نخوض الحرب مع حزب الله بسرعة، وأضاف: إذا لم نبدأ حربًا سريعة ضد حزب الله، فسيكون من الصعب على سكان الشمال العودة".