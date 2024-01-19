إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باقتراب الحرب ضد لبنان

كشف عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أن حزب الله يقوم بتحركات على الحدود اللبنانية وصفوها بـ"البسيطة".

وأضاف المسئولين أن تل ابيب أبلغت الولايات المتحدة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، فلن يكون هناك خيار سوى بدء حملة عسكرية في لبنان، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في تصريحات سابقة إن هناك نافذة بسيطة للتوصل إلى حل دبلوماسي بشان المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وإما ستكون هناك حرب.

وتصاعدت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى ستة من قيادات حماس.