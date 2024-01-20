عشماوي: جهاز تنمية التجارة الداخلية له دور محوري في الاقتصاد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن جهاز تنمية التجارة أنشئ بقرار جمهوري مسئول عن التسويق والترويج لفرص إستثمارية حقيقية فى منظومة التجارة، مشيرا إلى أنه مسئول عن البنية التحتية للتجارة الداخلية من مناطق لوجيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وغيرها.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم إضافة إليه مصلحة السجل التجاري، ومصلحة التسجيل التجاري، وهي العلامات التجارية وكل ما له علاقة بالملكية الفكرية، موضحا أن الجهاز بدأ كجزء من وزارة التجارة والصناعة.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الجهاز بعد ذلك نقل إلى وزارة التموين، حيث أن الجهاز مسئول عن وضع سياسات لمنظومة التجارة فى مصر وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الجهاز أيضا له دور محوري فى كل ما يتعلق برفع كفاءة منظومة التجارة فى مصر.