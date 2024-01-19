أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا

نجح السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، في تسجيل أول أهدافه في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال النسخة الحالية المقامة في كوت ديفوار.

وسجل ماني الهدف الثالث لمنتخب السنغال في مباراة الكاميرون التي حسمها أسود التيرانجا 3-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.

وافتتح ماني أهدافه في النسخة الحالية، كما أصبح أول لاعب سنغالي يسجل في 4 نسخ متتالية بالكان بعدما هز الشباك في نسخ 2017 و2019 و2021 و2023.

وأحرز نجم النصر في نسخة 2017 في مرمى تونس وزيمبابوي، ثم هز ساديو ماني شباك كينيا وأوغندا في نسخة 2019.

وهز ماني شباك زيمبابوي والرأس الأخضر وبوركينا فاسو في نسخة 2021، ثم سجل في مرمى الكاميرون بنسخة 2023.