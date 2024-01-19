عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا

ماني
ماني

نجح السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، في تسجيل أول أهدافه في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال النسخة الحالية المقامة في كوت ديفوار.

وسجل ماني الهدف الثالث لمنتخب السنغال في مباراة الكاميرون التي حسمها أسود التيرانجا 3-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.

وافتتح ماني أهدافه في النسخة الحالية، كما أصبح أول لاعب سنغالي يسجل في 4 نسخ متتالية بالكان بعدما هز الشباك في نسخ 2017 و2019 و2021 و2023.

وأحرز نجم النصر في نسخة 2017 في مرمى تونس وزيمبابوي، ثم هز ساديو ماني شباك كينيا وأوغندا في نسخة 2019.

وهز ماني شباك زيمبابوي والرأس الأخضر وبوركينا فاسو في نسخة 2021، ثم سجل في مرمى الكاميرون بنسخة 2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

رحيل أوسيمين| نابولي يتعاقد مع مهاجم جديد

أمم آسيا.. إيران تتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على هونج كونج

جوارديولا: الأهلي فريق رائع.. ويستحق برونزية مونديال الأندية

تونس تهزم نيجيريا 36 - 16 ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

لقطات من تتويج الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط

المنتخب القطري لكرة اليد يتأهل لمونديال كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025

مع عائلتي بمصر | رسالة عاجلة من جوارديولا لجمهور الأهلي

سعد شلبي: جلوب سوكر جائزة يستحقها الأهلي وجمهوره

ترشيحاتنا

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

الطفل الفلسطيني عبد الله: «حاسس بأمان في مصر.. ونفسي أسلم على الرئيس السيسي»

ملكة المستعمل .. سعر هيونداي فيرنا في مصر

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ