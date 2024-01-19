عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الصعيد عاد مجددا على الخريطة التنموية بعد إهمال لعقود.. فيديو

الصعيد
الصعيد

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن الصعيد عاد مجددا على الخريطة التنموية بعد إهمال لعقود وأصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن محافظات الصعيد تشهد تطورا وتنمية، منذ عام 2014، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.

 

وأكمل: “تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور، وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية، مشددًا على أن ما تحدثه الدولة من تنمية، يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد”.

 

وتابع الكاتب الصحفي: “الدولة تعمل أيضا على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكا، وجود مشروعات واستثمارات أجنبية بالصعيد مثل مشاريع الطاقة الشمية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي، وكل ذلك ليس له مردود على الصعيد فقط بل يعمل على الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

الطفل الفلسطيني عبد الله: «حاسس بأمان في مصر.. ونفسي أسلم على الرئيس السيسي»

ملكة المستعمل .. سعر هيونداي فيرنا في مصر

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ