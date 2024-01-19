عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم بوركينا فاسو: كبار إفريقيا في ورطة

برتراند تراوري نجم
برتراند تراوري نجم بوركينا فاسو

أكد برتراند تراوري نجم بوركينا فاسو، أن لديه طموحات كبيرة مع منتخب بلاده، من بينها التألق في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال تراوري للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة: "من خلال المباريات التي رأيتها حتى الآن، فإن المنتخبات الكبيرة في ورطة، إذا ما شاهدت المباريات الأولى لنيجيريا ومصر وغانا، فأنت تعتقد أنهم سيحصلون على النقاط الثلاث ويبدأون المنافسة بشكل مريح، لكن العكس هو الذي حدث".

وأضاف: "أصبح هناك ضغط على جميع المنتخبات الآن، المستوى مرتفع للغاية، يجب أن تحترم كل منافس، هذه وجهة نظري.. كما لدينا لاعبون شباب يتقدمون ويتمتعون بالخبرة، وهم قادرون على المنافسة، ويشاركون على مستوى فرقهم، ويمتلكون الطموح ولا يخافون من أي شخص، فهم جائعون للعب، لذلك هذا شيء جيد".

وأشار: "لدينا مجموعة صعبة. لعبنا مع موريتانيا قبل بضعة أشهر، كانت مواجهة صعبة رغم أنها ودية، في كأس أمم أفريقيا الجميع يؤدي بشكل قوي لأن هناك حوافز وبيئة جيدة، لذلك ستكون المباريات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين".

وتابع: "أعتقد أنه في بعض الأحيان أن التفاصيل البسيطة قد تصنع الفارق في هذه المباريات، كيف تبدأ، وكيف تستعد للدخول في المباراة، والحفاظ على التركيز حتى النهاية".

وأوضح: "أعتقد أن هذا المنتخب (بوركينا فاسو) كان لديه القليل من الخبرة، لأنه في آخر نسخة من الكان، كان لدينا بعض المباريات التي سيطرنا عليها وفي النهاية كدنا أن نخسر، لذلك أعتقد الآن أن لدينا بعض الخبرة، وسنحاول تسيير المباريات".

وأضاف نجم بوركينا فاسو: "نحن نعرف نقاط قوتنا ونتحلى بالتواضع بما يكفي لمعرفة من أين نحن ومن أين أتينا، لذلك نلعب بنقاط قوتنا وعلينا أن نكافح من أجل بعضنا البعض".

وأشار: "الشيء الجيد في بوركينا فاسو هو أنه ليس لدينا نجم كبير للسيطرة على الجميع، لذلك نحن جميعا على نفس المستوى ونحترم الجميع، سواء كانوا لاعبين على مقاعد البدلاء أو في المنزل".

وواصل: "حلم شعب بوركينا فاسو يتمثل في الفوز بالكان لأننا كنا قريبين جدا من هذا الهدف عدة مرات.. وعلى مدار العامين الماضيين، كنا نلعب في الخارج لأن ملعبنا مغلق ويتم تجديده، من الأسهل أن يكون منتخبنا هنا، وأنا أعلم أن هذا الأمر سيساعدنا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا

رحيل أوسيمين| نابولي يتعاقد مع مهاجم جديد

أمم آسيا.. إيران تتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على هونج كونج

جوارديولا: الأهلي فريق رائع.. ويستحق برونزية مونديال الأندية

تونس تهزم نيجيريا 36 - 16 ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

لقطات من تتويج الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط

المنتخب القطري لكرة اليد يتأهل لمونديال كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025

مع عائلتي بمصر | رسالة عاجلة من جوارديولا لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها

الطفل الفلسطيني عبد الله: «حاسس بأمان في مصر.. ونفسي أسلم على الرئيس السيسي»

ملكة المستعمل .. سعر هيونداي فيرنا في مصر

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ