نجم بوركينا فاسو: كبار إفريقيا في ورطة

أكد برتراند تراوري نجم بوركينا فاسو، أن لديه طموحات كبيرة مع منتخب بلاده، من بينها التألق في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال تراوري للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة: "من خلال المباريات التي رأيتها حتى الآن، فإن المنتخبات الكبيرة في ورطة، إذا ما شاهدت المباريات الأولى لنيجيريا ومصر وغانا، فأنت تعتقد أنهم سيحصلون على النقاط الثلاث ويبدأون المنافسة بشكل مريح، لكن العكس هو الذي حدث".

وأضاف: "أصبح هناك ضغط على جميع المنتخبات الآن، المستوى مرتفع للغاية، يجب أن تحترم كل منافس، هذه وجهة نظري.. كما لدينا لاعبون شباب يتقدمون ويتمتعون بالخبرة، وهم قادرون على المنافسة، ويشاركون على مستوى فرقهم، ويمتلكون الطموح ولا يخافون من أي شخص، فهم جائعون للعب، لذلك هذا شيء جيد".

وأشار: "لدينا مجموعة صعبة. لعبنا مع موريتانيا قبل بضعة أشهر، كانت مواجهة صعبة رغم أنها ودية، في كأس أمم أفريقيا الجميع يؤدي بشكل قوي لأن هناك حوافز وبيئة جيدة، لذلك ستكون المباريات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين".

وتابع: "أعتقد أنه في بعض الأحيان أن التفاصيل البسيطة قد تصنع الفارق في هذه المباريات، كيف تبدأ، وكيف تستعد للدخول في المباراة، والحفاظ على التركيز حتى النهاية".

وأوضح: "أعتقد أن هذا المنتخب (بوركينا فاسو) كان لديه القليل من الخبرة، لأنه في آخر نسخة من الكان، كان لدينا بعض المباريات التي سيطرنا عليها وفي النهاية كدنا أن نخسر، لذلك أعتقد الآن أن لدينا بعض الخبرة، وسنحاول تسيير المباريات".

وأضاف نجم بوركينا فاسو: "نحن نعرف نقاط قوتنا ونتحلى بالتواضع بما يكفي لمعرفة من أين نحن ومن أين أتينا، لذلك نلعب بنقاط قوتنا وعلينا أن نكافح من أجل بعضنا البعض".

وأشار: "الشيء الجيد في بوركينا فاسو هو أنه ليس لدينا نجم كبير للسيطرة على الجميع، لذلك نحن جميعا على نفس المستوى ونحترم الجميع، سواء كانوا لاعبين على مقاعد البدلاء أو في المنزل".

وواصل: "حلم شعب بوركينا فاسو يتمثل في الفوز بالكان لأننا كنا قريبين جدا من هذا الهدف عدة مرات.. وعلى مدار العامين الماضيين، كنا نلعب في الخارج لأن ملعبنا مغلق ويتم تجديده، من الأسهل أن يكون منتخبنا هنا، وأنا أعلم أن هذا الأمر سيساعدنا".