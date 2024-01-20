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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاعر فلسطيني: وجدت في مصر دواء لروحي.. فيديو

الشاعر الفلسطيني،
الشاعر الفلسطيني، ناصر عطا الله

تحدث الشاعر الفلسطيني، ناصر عطا الله، عن كتابه "حرية مؤقتة"، والذي يرصد رحلة كاتب فلسطيني من غزة إلى مصر.

وقال الشاعر الفلسطيني، ناصر عطا الله، خلال حواره ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كتابي جاء بعد حصار إسرائيلي طويل فقدنا فيه كل الحرية".

وأضاف الشاعر الفلسطيني، ناصر عطا الله،: “إسرائيل وصلت إلى قمة الفاشية”.

وواصل: "وجدت في مصر دواء لروحي.. ولم أكتب بحثا عن مصر وإنما لمست روحها أدبيا".

وأوضح الشاعر الفلسطيني، ناصر عطا الله،: "أشعر على أرض مصر أنني إنسان أستحق الحياة"، متابعا: "لا يمكن لأحد أي يوقع بين الفلسطينيين ومصر العظيمة".

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