وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي وزد بجوائز دبي جلوب سوكر

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي النادي الأهلي، بعد فوزه بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط والتي تسلمها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وكذلك نادي زد بعد فوزه بجائزة أفضل أكاديمية كرة قدم والتي تسلمها الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي للنادي.



جاء ذلك خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والمقدمة سنويًّا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو رؤساء أندية ووكلاء أعمال، ويقام حفل تسليم الجوائز بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.



وأكد الوزير في تهنئته علي الدعم الدائم والمستمر لكافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

