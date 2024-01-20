متحدث الحكومة: 400 خبير شاركوا في وضع استراتيجية الاقتصاد المصري.. تحذير عاجل من الأرصاد.. التموين توضح دور البورصة المصرية للسلع| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

متحدث الحكومة: 400 خبير شاركوا في وضع استراتيجية الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استراتيجية الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي ورقة بحثية، أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتشاور مع عدد من الباحثين والخبراء، يصل عددهم لنحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين.



ماهو دور البورصة المصرية للسلع؟.. مساعد أول وزير التموين يجيب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع هي أداة إقتصادية جديدة ومنصة إلكترونية تربط البائع مع المشتري مباشرة، مشيرا إلى أنه تم بدء التداول العام الماضي، والتي تحتوي على عشر سلع.

مصطفى بكري: مصر بقيادة السيسي ستظل تدافع عن الأمة العربية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية هي ظهير المنطقة، وستظل تدافع عن الأمة العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس هيئة الكتاب: معرض 2024 يضم 550 فعالية.. وخصومات تصل إلى 70%

تحدث الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الأمم المتحدة قالت إن الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

مفيش لاعب مصري عمل اللي حققه محمد صلاح| تصريح مثير من بسمة وهبة

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، بعدما تعرض للانتقاد في مباراة الفريق التي جمعته بمنتخب غانا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" التي تستضيفها كوت ديفوار.



تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن يشهد الطقس مزيد من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي ستتسبب أيضاً في طول فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان

قال الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق إنه لا يصح أن يتحدث الكابتن حلمي طولان ويصرح بأن أحمد حسام ميدو كان أفضل من محمد صلاح وأن الظروف وأسلوب الحياة هو ما خدم صلاح ليصبح عالميا.

حسام موافي: المرض النفسي ليس له علاقة بالمستوى الاجتماعي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المرض النفسي ليس له علاقة بالمستوى الاجتماعي.