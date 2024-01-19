المغرب يتغلب على الجابون 33-25 في بطولة أمم إفريقيا لليد

حقق منتخب المغرب فوزا على حساب منتخب الجابون بنتيجة 33-25 في ثاني جولات بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ 26، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 من الشهر الجاري.

استحوذ منتخب المغرب على المباراة، ونجح في حسمه بفارق كبير من الأهداف على حساب الجابون، نتيجة الأداء المميز للاعبيه، وعلى رأسهم محمد بن طالب ويونس منصاري ومحمد عزني.

وبهذه النتيجة، حقق المنتخب المغربي فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة الثالثة، بعد أن فاز في أولى مبارياته على حساب ليبيا.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا الجزائر وليبيا والجابون.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، بينها 5 منتخبات عربية، هي مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى تونس الأكثر تتويجًا بالبطولة، والجزائر، وليبيا والمغرب، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات بالمراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.