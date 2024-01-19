نيفين مسعد: شبكة التواصل الاجتماعي ساهمت في تفريغ طاقة السخرية للكثيرين.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن شبكة التواصل الاجتماعي ساهمت في تفريغ طاقة السخرية للكثيرين.



أضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخصيات سارقي الفرحة، ليست ظاهرة، مضيفة أن هناك البعض يستكثر على البعض أن يبتهج أو ينجح، بل وينسبوا نجاحات الأخرين لأنفسهم، وهذا ما يطلق عليهم سارقي الفرحة والنجاح.

أشارت أستاذ النظم السياسية، أن الحياة عبارة عن مزيج من المشاعر المختلفة، الحزن، السعادة، النجاح، الإنكسار، فالكل لابد أن يمر بهذه المشاعر، فلا نجد شخص في سعادة دائمة أو حزن دائم، فهذه هي سنة الحياة.