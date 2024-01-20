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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك قطع شوطا كبيرا للتعاقد مع كيروش

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، إن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خطا للتعاقد مع كارلوس كيروش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

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وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الزمالك يحاول خلال الساعات الجارية من أجل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، لقيادة الفريق الأول الكروي الأول ورحيل معتمد جمال".

وأضاف: "الزمالك بعدما قام بحل أزمة القيد يرى ضرورة تواجد مدرب أجنبي، ولذلك يسعى إلى التعاقد مع كارلوس كيروش خلال الفترة الحالية".

وأشار إبراهيم سعيد، إلى أننا رأينا كارلوس كيروش مع منتخب مصر بالطبع، خاصةً وأن أحمد سليمان يرى أنه هو الأنسب، ويوجد توافق إلى حد كبير من أجل التعاقد معه.

ويستعد الزمالك من أجل المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

الزمالك كيروش

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