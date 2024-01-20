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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيفين مسعد: الرئيس السيسي غير مفهوم المواطنة لدى المصريين.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، :"الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تغيير مفهوم المواطنة لدى المصريين من خلال زيارة الأخيرة للكنيسة والاحتفاء بعيد الميلاد المجيد، وهذا هو الفرق بين أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة وأنا رئيس مصري لكل المصريين".

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وأضافت مسعد، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وعلى المستوى الحركي، كان للرئيس السيسي اقتناع كبير بإيصال مفهوم المواطنة بهذا الشكل، كما أن القوانين والتغييرات والتعديلات الدستورية مهمة، لكن أيضًا الممارسة مهمة، فضلًا عن أهمية الخطاب السياسي في المرحلة الراهنة".

 

وتابعت: "الخطاب السياسي للرئيس السيسي دائم التحذير من أن هذا البلد محفوظ بوحدة مواطنيه، وأن الخطر الأشد على أي دولة هو تفككها الاجتماعي، وليس هناك دولة معصومة من المخاطر، لكن دائما المحك هو مدى سلامة الجبهة الداخلية".

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