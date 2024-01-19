غينيا تفوز على جامبيا بهدف نظيف في كأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب غينيا فوزا هاما على حساب نظيره منتخب جامبيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وسجل هدف غينيا أغويبو كامارا في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب غينيا رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، ومازال منتخب جامبيا دون نقاط.

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله للدور القادم، وحلت غينيا ثانيا برصيد 4 نقاط، والكاميرون ثالثا برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل المجموعة منتخب جامبيا دون نقاط.

وفي المباراة القادمة سيواجه منتخب غينيا منتخب السنغال، والكاميرون أمام جامبيا.

وبدأ منتخب غينيا المباراة بتشكيل مكون من: إبراهيم كونيه، إبراهيم دياكيتيه، جوليان جانفييه، مختار دياكابي، إيسياجا سيلا، سيكو سيلا، أجيبو كامارا، عبدالله توريه، إيلايتش موريبا، مورجان جيلافوجي، محمد بايو.

وبدأ منتخب جامبيا المباراة بتشكيل مكون من: بوباكار جاي، عمر كولي، جاكوب ميندي، جيمس جوميز، سعيدي جانكو، سوندبرج، إبريما داربو، لامين جالو، إبريما كولي، أليو فاديرا، موسى بارو.