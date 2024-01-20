نيفين مسعد: بعض الألقاب يتم قياسها وفق الاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر..فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بعض الألقبا يتم قياسها وفق الاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر.



وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:"هذا مرتبط بالاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر، وأنت عندما تكون ملتزم بزي معين في اللبس بالتأكيد أنت متدين وأن رجل ورع وتقي وصالح ومتدين وأنت لديك حرف "الدال" فبالتأكيد أنت شخص عالم ومثق وعارف وأشياء من هذا القبيل، وبعض الألقبا يتم قياسها وفق الاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر".



وتابع: "هناك عشرات المفكرين مثل عباس العقاد الذي لم يكن دكتور وهناك أساطير للثقافة والأدب وعباس العقاد صنع اسمه بنفسه والناس انتبهت له عندما انتج العبقريات وعرف بما انتج وليس بما يسبق اسمه بحرف "الدال"، وطه حسين كان حريص ان يكتب اسمه علي كتبه بدون حرف"الدال"، وهناك عدد كبير من الحريصين علي الدكتوراة يكتتفوا بالاسم فقط، والسيولة التي تعكسها هذه القيمة، مثل قيمة العمل والتعليم".



تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.