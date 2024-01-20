رصد وعلاج حالات عقر الحيوان بدمياط

قام فريق مكافحة الأمراض المشتركة و إدارة الترصد بمديرية الصحه بدمياط، بتنشيط الترصد بالمستشفيات و تكثيف المرور على مراكز علاج حالات عقر الحيوان بالمحافظة بقيادة كلا من ، الدكتورة زهدى زهدى السيد مدير ادارة الترصد ، والدكتورة هالة أحمد سمير مسؤل الامراض المشتركه، السيد حسن عنتر مراقب اول الامراض المشتركه .



تم المرور خلال الفترة من ١٥ يناير حتى ١٨ يناير على كلا من مستشفى دمياط التخصصى لتنشيط الترصد للإلتهاب السحائى،مستشفى العام بدمياط تم مراجعة أعمال الترصد بالمستشفى، ومستشفي عزبة البرج المركزى لمتابعة أعمال مركز علاج المعقورين

بالاضافة الى ذلك تم عمل ورشة تدريب للفريق الطبى بمستشفى دمياط العام تم خلاله التعريف بوبائيات مرض السعار و خطورته و طرق المكافحة و الوقاية و شرح تفصيلى للبروتوكول الخاص بلقاح عقر الحيوان و ذلك بالاشتراك مع مسؤلى التدريب

كما تم خلال المرور التاكد من توافر الامصال واللقاحات بمراكز علاج المعقورين وكذلك سلامه سلسله التبريد بالمراكز

