ابن المنصورة.. شرطي مرور يتصدر فيسبوك ماذا فعل؟

تصدر شرطي مرور من أبناء محافظة المنصورة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب بشاشة وجهه وكرم وأخلاقه.

على الرغم من تجنب الناس لشرطي المرور خشية تسجيل المخالفات إلا أن هذا الشرطي المعروف في محافظة المنصورة ويدعى «إبراهيم صالح» قد لاقى استحسانًا وحبًا من المارة وسائقي السيارات.

انتشرت صورة شرطي المرور عبر موقع فيسبوك تحت تعليق يقول: "نموذج محترم من المنصورة.. هذه الابتسامة الجميلة لا تفارق هذا الرجل طيلة اليوم، لا يؤذي أحدًا من الناس، يوقف السيارات حتى يعبر المارة، يأخذ بيد كبار السن ويعبر بهم الطريق.

وأضاف المنشور: "تحب أن تراه... وكأنه يمثل طيبة المنصورة، وطيبة أهلها... رأيت كل من مر به يسلم عليه، سلمت عليه مرة بحفاوة فسألني من بجواري هل تعرفه ؟...قلت أعجبتني بشاشته".

سيماهم في وجوههم

وأوضح المنشور في لفتة جميلة سبب حب الناس لهذا الشرطي، فيقول: "علمت بعد ذلك أن هذا الرجل من أهل صلاة الفجر، ويحافظ على الصلاة في وقتها، خدوم لمن حوله، اسمه إبراهيم صالح، ذو وجه بشوش جميل، بارك الله فيه وحفظه الله".