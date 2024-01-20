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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس| فيديو

صدى البلد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

وفي وقت لاحق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر جانب من الاشتباكات.

الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل مواجهات عنيفة

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اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس| فيديو

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