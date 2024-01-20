اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس| فيديو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

وفي وقت لاحق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر جانب من الاشتباكات.