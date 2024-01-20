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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر بقيادة السيسي ستظل تدافع عن الأمة العربية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى 


مصطفى بكري: مصر بقيادة السيسي ستظل تدافع عن الأمة العربية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية هي ظهير المنطقة، وستظل تدافع عن الأمة العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



حسام موافي: المرض النفسي ليس له علاقة بالمستوى الاجتماعي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المرض النفسي ليس له علاقة بالمستوى الاجتماعي.



تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن يشهد الطقس مزيد من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي ستتسبب أيضاً في طول فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

 


بسمة وهبة: لسة الأمل موجود.. وكفاية تقطيع وإحباط في محمد صلاح
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ محمود حسن ترزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وإمام عاشور كانوا أفضل 4 لاعبين في صفوف المنتخب الوطني، في المباراة التي جمعته أمس بمنافسه الغاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة
أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الأمم المتحدة قالت إن الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.



عضو البرلمان الهولندي: الحكومة الإسرائيلية فاشية.. فيديو
قال ستيفان فان بارلي عضو البرلمان الهولندي، إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق سكان قطاع غزة.

 


«بالراحة على صلاح دا إحنا شعب نساي».. خالد أبو بكر يدافع عن نجم ليفربول
علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على تعادل منتخب مصر مع منتخب غانا، في المبارة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.



اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان
قال الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق إنه لا يصح أن يتحدث الكابتن حلمي طولان ويصرح بأن أحمد حسام ميدو كان أفضل من محمد صلاح وأن الظروف وأسلوب الحياة هو ما خدم صلاح ليصبح عالميا.


الهلال الأحمر بسيناء: مصر قدمت ثلثي المساعدات التي دخلت غزة
كشف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، عن أن مدينة العريش أصبحت أحد المدن التي تشهد زوار كثيرين من قبل الأمم المتحدة، ووزراء خارجية الدول المختلفة نظرا لما يحدث في قطاع غزة، فضلا عن تفقد مخازن المساعدات الإنسانية التي من المنتظر أن تدخل للشعب الفلسطيني بغزة.

السيسي حسام موافي طقس الساعات المقبلة

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