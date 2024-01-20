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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

«تعليم الكبار» تكرم عمال العاصمة الإدارية الخريجين في مبادرة «رواد بلا أمية»

صدى البلد

شهد اللواء مهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية  بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكريم الدفعة الأولى من فصول محو الأمية للعمال ضمن مبادرة «رواد بلا أمية»، والتي تأتي تماشياً مع جهود الدولة لتنمية المجتمع  وخطة الحكومة ورؤية مصر 2030  للقضاء على الأمية.

وقال المهندس محمود محلب، الخبير العقارى، إن المبادرة تساهم فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على التعليم.

وأضاف: “نحرص على الاستثمار في البشر من اجل تنمية الموارد  البشرية وتمكين الأفراد من تحسين ظروف حياتهم، وإدراكاً لأن الأمية لا تقل خطورة عن المرض وخطورتها على الفرد والمجتمع”.

وتابع محلب: “إن التزام عمالنا بالتعلم لا يعزز فقط من نموهم الشخصي، بل يساهم أيضًا في تقدم مجتمعي أكبر”. 

ووجه الشكر لهيئة تعليم الكبار ومؤسسة فاروق الباز، وللمعلمين الذين ساهموا في نجاح مبادرة رواد الهندسة الحديثة لمحو الأمية بجميع فئات العمالة.  

وأكد اللواء المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار، أن الهيئة تثمن وتدعم جميع جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في جميع قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع “مؤسسات بلا أمية” بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وقال هيكل إن التعاون مع مبادرة « رواد بلا أمية» تأتي في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية، وإيمانا منها بتفعيل مفهوم المشاركة، والتعاون بين جميع المؤسسات، خاصة المجتمع المدني، والذي من شأنه القضاء على الأمية، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده؛ للارتقاء بالمواطن المصري طبقا لرؤية القيادة السياسية.

وتأتى مؤسسة الأستاذ الدكتور فاروق الباز كإحدى أهم الجهات الشريكة العاملة، والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، بإجمالي 150 عاملا ملتحقين بالفصول على مدار 10 أشهر، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني وإعلانها خالية من الأمية.

وقام رئيس هيئة تعليم الكبار والمهندس محمود محلب بتكريم الخريجين من العمال، وتسليمهم شهادات التخرج، موجهين الشكر للعمال والمعلمين الذين ساهموا في نجاح المبادرة.

وأكدت سارة ياسين، مدير المسئولية المجتمعية، أن الاحتفال بتخرج فصول محو الأمية يمثل مثالًا يحتذى به للمسئولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص في كيفية التحفيز للتغيير الإيجابي نحو تحقيق أهداف الدولة والرؤى الوطنية وأهداف الاستدامة العالمية.

وأشار محمد الشافعي، مدير الموارد البشرية مدير الموارد البشرية، إلى أن “التعليم هو حجر الزاوية في النمو الشخصي والمهني، ويؤكد التزامنا بتمكين القوى العاملة لدينا، ولأهمية التعليم ليس فقط كوسيلة لاكتساب المعرفة ولكن كطريق إلى حياة أفضل”.

وقال: “من خلال تبنينا لقضية محو الأمية، سعينا جاهدين إلى إيجاد طرق لرفع كفاءة أداء موظفينا ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه من خلال الاستثمار في التعليم فإننا نستثمر في مستقبل شركتنا”.

 

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