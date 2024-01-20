المخابرات الأوكرانية: روسيا تأمل في استعادة السيطرة على الجمهوريات السوفيتية

قال رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية أولكسندر ليتفينينكو، إن روسيا تأمل في أن يساعد النصر على أوكرانيا في استعادة السيطرة على جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.

وأوضح رئيس المخابرات الأوكرانية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في أن يساعده النصر على أوكرانيا في استعادة السيطرة على الجمهوريات السوفييتية السابقة استناداً إلى مبادئ الإمبريالية الروسية التي سبقت الحقبة الشيوعية والتي تلتها"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف ليتفينينكو أن الكرملين يدرك أنه إذا سقطت أوكرانيا، فسيكون الأمر أسهل، بينما إذا صمدت أوكرانيا، فستكون مسألة وقت قبل أن تفقد روسيا نفوذها في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى".

وأشار إلى أن روسيا تعتقد أنها من خلال مهاجمة أوكرانيا، تقاتل الغرب في الوقت نفسه، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وعلى هذا فإن الهدف الآخر الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه هو تهيئة الظروف السياسية والعسكرية لمزيد من المواجهة مع الغرب من أجل استعادة الإمبراطورية الروسية/السوفيتية في أعظم توسع لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقا له فإن روسيا مقتنعة بأن الغرب سيفقد نفوذه العالمي بسرعة في حالة تعرضه لهزيمة ساحقة ثانية خلال ثلاث سنوات بعد الخروج غير المنظم من أفغانستان لأن "الإذلال" الآخر سيؤدي إلى "تأثير الدومينو".