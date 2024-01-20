دولة عربية تسجل 6 زلازل خلال 24 ساعة

رصدت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل بسوريا 6 هزات أرضية منذ الأمس الجمعة وحتى الثامنة صباح اليوم.

فقد سجلت محطات الرصد هزة بقدر 1.4 درجة علي مقياس ريختر في الساعة 8:16 صباح أمس 39 كم جنوب غرب طرطوس.

كما وقعت هزة بقدر 2.1 درجة بمقياس ريختر الساعة 14:33 شمال غرب اللاذقية ب 59 كم بالإضافة هزة بقدر 1.5 ريختر الساعة 17:08 شمال غرب اللاذقية ب 31 كم

وتم أيضا تسجل هزة بقدر 2.1 ريختر الساعة 20:56 شمال غرب اللاذقية ب 65 كم بجانب هزة بقدر 4.2 ريختر في وسط تركيا الساعة 1:27 صباح اليوم.

وفي تمام الساعة 5:52 صباح اليوم تم تسجيل هزة بقدر 1.6 ريختر شمال غرب اللاذقية ب 20 كم.

