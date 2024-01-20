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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأرقام.. تراجع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة في ديسمبر

صدى البلد

تراجعت مبيعات المنازل القائمة (المملوكة سابقًا) بنسبة 1٪ في ديسمبر، في الولايات المتحدة، مقارنة بشهر نوفمبر ، إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 3.78 مليون وحدة.

ووفق بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت المبيعات بنسبة 6.2% عما كانت عليه في ديسمبر 2022.

وبلغت مبيعات العام بأكمله لعام 2023 نحو 4.09 مليون وحدة.

على أساس شهري، لم تتغير المبيعات في الشمال الشرقي وانخفضت بنسبة 4.3٪ في الغرب الأوسط. وانخفضت المبيعات بنسبة 2.8% في الجنوب لكنها انتعشت بنسبة 7.8% في الغرب. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات في جميع المناطق

وقال كبير الاقتصاديين في NAR، لورانس يون في بيان نقلته شبكة CNBC: "يبدو أن مبيعات الشهر الأخير هي القاع قبل أن ترتفع حتما في العام الجديد.. إن معدلات الرهن العقاري أقل بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين فقط، ومن المتوقع ظهور المزيد من المخزون في السوق في الأشهر المقبلة".

وانخفض المخزون بنسبة 11.5% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، لكنه ارتفع بنسبة 4.2% عن ديسمبر 2022.

وكان هناك مليون منزل معروض للبيع في نهاية ديسمبر، مما يعني عرضًا لمدة 3.2 شهرًا بوتيرة المبيعات الحالية. وبهذا يعتبر العرض لمدة 6 أشهر متوازنا بين المشتري والبائع.

ويستمر نقص العرض في إعادة تسخين أسعار المنازل. بلغ متوسط سعر المنزل المباع في ديسمبر 382600 دولار، بزيادة قدرها 4.4٪ عن ديسمبر 2022. وهذا هو الشهر السادس على التوالي من مكاسب الأسعار على أساس سنوي. وكان متوسط السعر للعام بأكمله 389.800 دولار، وهو رقم قياسي.

وبقيت المنازل في السوق لفترة أطول في ديسمبر، بمتوسط 29 يومًا، مقارنة بـ 25 يومًا في نوفمبر. وارتفعت حصة المبيعات النقدية بالكامل إلى 29% من 27% في نوفمبر. 
واشترى المستثمرون الأفراد، الذين يشكلون حصة كبيرة من إجمالي المبيعات النقدية، 16% من المنازل، بانخفاض عن 18% في نوفمبر

الرهن العقاري المستثمرون الولايات المتحدة رهن العقار كبير الاقتصاديين مبيعات المنازل

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