تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث تجددت الاشتباكات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع.

في سياق متصل، سلط كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم، السبت، الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة.