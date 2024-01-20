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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير موسكو بكونبهاجن: خطط الدنمارك لمنع مرور ناقلات النفط من روسيا غير قانونية

صدى البلد

قال السفير الروسي في كوبنهاجن فلاديمير باربين، إن خطط السلطات الدنماركية لمنع مرور ناقلات النفط القادمة من روسيا في المضائق الدنماركية تنتهك القانون الدولي وغير قانونية.

وشدد على أن الدنمارك، باعتبارها قوة شحن كبرى، يجب أن تهتم بحرية الملاحة والامتثال الصارم للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بحسب ما أوردته وكالة “نوفوتسي” الروسية.

وقال باربين: "القانون الدولي لا يسمح بمنع مرور السفن، بما في ذلك الناقلات التي تحمل النفط الروسي، عبر مضيق البلطيق المستخدم للشحن الدولي".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الدنمارك، وفقًا للخطط الجديدة للاتحاد الأوروبي، تعتزم فحص وربما منع ناقلات النفط الروسية التي تمر عبر مياهها.

وردا على ذلك، دعا المتحدث باسم الرئاسية الروسية ديمتري بيسكوف، الجانب الدنماركي إلى الالتزام بقواعد الشحن التجاري الدولي.

سفير موسكو بكونبهاجن ناقلات النفط من روسيا الدنمارك فلاديمير باربين ناقلات النفط المضائق الدنماركية

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