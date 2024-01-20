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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس الوزراء الصومالي: لا يحق لصومالي لاند الدخول في اتفاقيات دولية

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع

أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، أن إقليم صوماليلاند الانفصالي لا يحق له الدخول في اتفاقيات دولية لأنهم جزء لا يتجزأ من الصومال.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الصومالي، أنه "قبل الأول من يناير من هذا العام، كان الصومال مشغولاً بإصلاح اقتصاده، ومحاربة حركة الشباب الإرهابية، والانتهاء من عملية تخفيف عبء الديون التي استغرقت منا أكثر من عقد من الزمن، وشن بنجاح معركة جادة ضد حركة الشباب، وإعادة تأسيس علاقاته في الصومال". 

وأشار جامع إلى أن السياسة الخارجية للصومال، وكجزء من البرنامج السياسي لرئيسنا والحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء، تسترشد بـ "صومال يعيش في سلام مع نفسه ومع بقية العالم"، بحسب حواره لشبكة "تي آر تي" التركية.

وقال إن القضية المتعلقة بمذكرة التفاهم هي "تطور غير متوقع إلى حد ما من إثيوبيا" وهذا مصدر قلق بالغ للحكومة الصومالية والشعب وسيكون له تأثير خطير على الأشخاص الذين يعيشون في القرن الأفريقي.

وأكد المسئول الصومالي أن هذا يعد انتهاكًا صارخًا للغاية لحقوق الصومال السيادية، ويمكن أن يكون له تأثير خطير، ليس فقط على القرن الأفريقي ولكن على المنطقة البحرية الأكبر، مشيرا إلى أن هذه القضية يمكن أن تثير صراعات بسبب "السلوك غير المسؤول" من القيادة الإثيوبية.

ونوه بأن الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية تعود إلى الوقت الذي جاء فيه الجيش الإثيوبي إلى الصومال وبدأ تطرفهم من هناك، ولكن منذ ذلك الحين بذلت الحكومة الصومالية جهودها في قتال هذه الجماعات المسلحة واستئصالها من الصومال.

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