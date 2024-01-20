معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية في محافظة أسيوط

ينظم مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة اسيوط لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات في قري المحافظة ، وذلك في الفترة من ٢٠ الي ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، ان هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة اسيوط وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

واضاف فاضل ان القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين في قري محافظة اسيوط.

وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، كما تقوم القافلة بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية وكذلك التلقيح الاصطناعي لتشجيع المربين على استخدام الوسائل الحديثة في التلقيح الأمر الذي يسهم في تحسين السلالات وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان مما يؤدي الى تحسين مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.