عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية في محافظة أسيوط

صدى البلد

ينظم مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة اسيوط لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات في قري المحافظة ، وذلك في الفترة من ٢٠ الي ٢٥ يناير  ٢٠٢٤.

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، ان هذه القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة اسيوط وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

واضاف فاضل ان القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  في قري محافظة اسيوط.

وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، كما تقوم القافلة بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية وكذلك التلقيح الاصطناعي لتشجيع المربين على استخدام الوسائل الحديثة في التلقيح الأمر الذي يسهم في تحسين السلالات وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان مما يؤدي الى تحسين مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

صحيفة عبرية: صواريخ وطائرات تخترق شمال إسرائيل .. تفاصيل

قريباً| صفقة منتظرة بين القاهرة وموسكو.. تعاون في مختلف بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبوتين

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

المستشار طارق شبل: قضاء المحكمة الدستورية اصبح لافتا لاهتمام الدول الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ