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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية.. حملة بوتين تتلقى 12 ألف مقترح من المواطنين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن فلاديمير ماشكوف المسئول في الحملة الانتخابية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحملة استقبلت أكثر من 12 ألف مقترح ورغبة من المواطنين الروس. 

وأوضح ماشكوف أنه تم تلقي هذا العدد من الطلبات في مناطق الاستقبال العامة بمقر الانتخابات منذ 9 يناير، من قبل سكان جميع مناطق روسيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أكدت ألكسندرا سوفوروفا المتحدثة الرسمية بإسم الحملة الانتخابية للرئيس بوتين؛ جمع نصف مليون توقيع لدعم الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة المزمع إجراؤها في مارس 2024.

وقالت سوفوروفا إنه: "وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المقر الإقليمي، تم جمع أكثر من 500 ألف في جميع أنحاء البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، قال فنان الشعب الروسي، الرئيس المشارك للمقر الانتخابي لبوتين، فلاديمير ماشكوف، إن التوقيعات الداعمة لبوتين يتم وضعها من قبل أولئك الذين يهتمون لأمر البلاد.

كما أيد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في مارس.

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