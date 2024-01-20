في ذكراها.. قصة رحيل المخرجة نوران شريف في عز شبابها

تحل اليوم، السبت 20 يناير، الذكرى الثانية لرحيل المخرجة الشابة نوران شريف، إذ رحلت في مثل هذا اليوم عام 2022.

معلومات عن المخرجة الراحلة نورن شريف

اسمها الكامل نوران محسن عبد الجليل شريف، تخرجت في كلية الفنون التطبيقية من جامعة حلوان.

شاركت نوران شريف بأفلامها في عدد من المهرجانات السينمائية، وكان من ضمنها فيلم "آمن جدا" بطولة ثراء جبيل وسلوى محمد علي.

شاركت نوران شريف، بفيلمها "آمن جدا" ضمن فعاليات مهرجان Dances With Films Festival الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاة نوران شريف

توفيت المخرجة الشابة نوران شريف، بشكل مفاجئ وصادم لكل أصدقائها في الوسط الفني.

وكانت نوران شريف شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات، ومن ضمنها فيلم “آمن جداً”.

فيلم آمن جداً

تدور أحداث الفيلم داخل صيدلية في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

فيلم "آمن جدًا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.