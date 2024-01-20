بالاسماء.. مقـ.تل 2 من كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بان الغارة الإسرائيلية الأخيرة علي حي المزة بالعاصمة السورية دمشق تسببت في مقتل رئیس وحدة الاستخبارات بفيلق القدس في سوريا الحاج صادق مير زاده ونائبه الحاج محرم.

وذكرت وسائل إعلام سورية ان عدد ضحايا القصف الإسرائيلي علي حي المزة ارتفع السوري إلى 5 قتلـ.ي.

من جانبه أكد مدير عام مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين، وصول شهيد و3 مصابين إلى المشفى كحصيلة أولية للعدوان الذي طال مبنى سكنياً في منطقة المزة.

فيما زعم إعلام العدو اغتيال عدد من أفراد حرس الثورة الإسلامية.

من جانبه نفي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إحسان عطايا صحة الخبر الذي يتم تداوله حول اغتيال الأمين العام لحركة الجهاد في دمشق.