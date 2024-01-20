ولا حتى شبر.. حركة المجاهدين تدين بايدن لاتفاقه مع الرواية الصهيونية

اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن تصريحات بايدن عن الدولة الفلسطينية تتفق مع الرؤية الصهيونية، وهي موجهة بهدف أغراض حزبية أمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت الحركة: “إن بايدن وإدارته هم الشريك الرئيس للعدوان الإرهابي على شعبنا وانتهاك حقوقنا، والحديث المنمق والتلاعب بالألفاظ جاء نتيجة فشل الكيان المجرم وفشلهم في تحقيق أهدافهم ضد المقاومة في غزة”.

وتابعت: "لا يمكن لمن يقتل شعبنا وأبناء أمتنا ويجيّش التحالفات الدولية لحماية الكيان المجرم أن يتحدث عن دولة فلسطينية ضمن الرؤية الأمريكية والصهيونية أو التحدث عن أنواع من الدول منزوعة السيادة والكرامة".

وشددت على أنه "لا شرعية للكيان على أي شبر من أرضنا والدولة الفلسطينية تبنى بسواعد أبنائها وتضحيات مجاهديها، والشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى هو صاحب القرار بذلك".