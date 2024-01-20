عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن أداء المنتخب في أمم إفريقيا.. "لا يُبشر بخير"

صدى البلد

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية،  بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، حول تراجع أداء منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقالت النائبة: "أن البداية المتواضعة لمنتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لا تبشر بخير ومخيبة لآمال المصريين، وتُثير قلق الشارع الرياضي المصري، ليس فقط بسبب  التعادل أمام موزمبيق وغانا، ولكن أيضا للمستوى الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر في البطولة".

وأضافت :"أن أداء لاعبي المنتخب يُغيب عنها الروح والحماسة والعمل الجماعي والتخطيط المُنظم، وأداء محمد صلاح في المنتخب لا يقارن بأدائه في فريقه الإنجليزي ولا يمثل 1%، حيث يخشى الالتحام والهجوم أمام الفريق المنافس خوفًا على نفسه من خطر الإصابة".

وأوضحت "عبدالحميد"، أن أداء منتخب خير مُعبر عن أداء الكرة المصرية فبعد أن كانت لها الريادة الكروية في أمم إفريقيا، أعطى الفرصة لمنتخبات لم نكن نسمع عنها من قبل مثل موزمبيق، لافتة إلى التصنيف الأخير الذي أعلنه "فيفا" في سبتمبر الماضي، والذي حلّ فيه المنتخب في المركز الـ35 عالميا، كاشف لما وصل إليه حال المنتخب، بعد أن تقدمت منتخبات عربية وإفريقية.

وحمّلت "نائبة البرلمان"، إتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب وعلى رأسه المدرب البرتغالي "روي فيتوريا" مسؤولية هذا التراجع الكبير في الأداء، حيث أننا لم نتعلم من درس مدرب المنتخب الوطني الأسبق البرتغالي " كارلوس كيروش" الذي كان يتقاضى راتبًا كبيرًا ومع ذلك أخفق في تحقيق أي إنجاز وذهبنا للتعاقد مع سلفه "روي فيتوريا".

وأوضحت عضو مجلس النواب أن راتب مدرب المنتخب المصري يقدر بـ 200 ألف دولار شهريًا، إذن ما تقاضاه طوال فترة عمله مع المنتخب تقدر بـ 3.6 مليون دولار ( أي 200 مليون جنيه مصري)، في ظل ما نواجهه أزمة في الدولار، ومع ذلك لم يُحقق أي إنجاز في تطوير أداء المنتخب.

وأشارت إلى أن هناك خلل واضح في الكرة المصرية يحتاج إلى علاج جذري، إذ تعانى منذ سنوات من أزمة حادة،  منوهة إلى أن كرة القدم تتطور بشكل مذهل فى العالم كله إلا مصر التي تعتمد أنديتها على شراء لاعبين على الجاهز دون الاهتمام بتطوير قطاع الناشئين، فكرة القدم أصبحت عالميًا صناعة وعلم.

وشددت على أن المنتخب المصري يحتاج إلى إتحاد كرة يُليق بنا من كوادرية كروية لها تاريخ، بدلًا من سيطرة أصحاب المصالح وتُغلب المجاملات عليها، كما نحتاج لاحقًا إلى مدرب وطني يقود المسيرة، ولدينا في مصر الكثير من الأسماء التي تُصلح لهذه المهمة.

آمال عبدالحميد مجلس النواب محافظة الغربية المستشار حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

صحيفة عبرية: صواريخ وطائرات تخترق شمال إسرائيل .. تفاصيل

قريباً| صفقة منتظرة بين القاهرة وموسكو.. تعاون متجدد بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبوتين

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ