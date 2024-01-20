خارطة طريق بوريل لحل القضية الفلسطينية

أعد مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وثيقة تتضمن خارطة طريق لحل الأزمة القضية الفلسطينية، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

تتكون الوثيقة من 10 نقاط تمهد لحل شامل للصراع.

وتتضمن الوثيقة سلسلة من الخطوات الإجرائية التي يمكن أن تحقق السلام في قطاع غزة، في نهاية المطاف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة.

ويمثل محور هذه الخارطة التي وضعها بوريل، في عقد مؤتمر للسلام بمشاركة الفاعلين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر والأردن والجامعة العربية والأمم المتحدة.

وبحسب الوثيقة، فإن قطاع غزة والضفة الغربية سيتم تمثيلهما من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدلا من حركة حماس.