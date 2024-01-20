بعد استشهاد عدد من مستشاريه في سوريا.. بيان عاجل للحرس الثوري الإيراني

أكد بيان بيان للحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من عناصره في الغارة الإسرائيلية على حي المزة السوري صباح اليوم، السبت، حيث قال في بيان له: “مرة أخرى، قام الكيان الصهيوني الشرير والمجرم بعدوان على العاصمة السورية ‎دمشق”.

وقال البيان: “وخلال العدوان الجوي الذي شنه الكيان الغاصب، جرح عدد من القوات السورية واستـشهد 4 مستشارين عسكريين من جمهورية ‎إيران الإسلامية”.

وكانت قناة “الميادين” ذكرت أن المبنى المستهدف في المزة مؤلف من 3 طوابق وتشغله جهة تابعة لحرس الثورة في إيران.

وقالت القناة ذاتها إن الهجوم تسبب في ارتقاء ثلاثة شهداء في العدوان على دمشق، بينهم ضابطان إيرانيان من كوادر المعلوماتية في حرس الثورة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر أمني أن المبنى المستهدف في دمشق، والذي راح ضحيته أحد مستشاري فيلق القدس في حرس الثورة، جاء في ردٍ إسرائيلي على اغتيال الضابط في الموساد "پيشرو دزيي"، والذي طالته الصواريخ الإيرانية شمال العراق إلى جانب عدد من مرافقيه.