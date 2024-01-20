في 9 معلومات.. تعرف على مسرح فوزى فوزى الصيفى بأسوان

مشروعات ثقافية وفنية متنوعة يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.
ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 9 معلومات أبرز المشروعات الثقافية، والتى تتمثل فى مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" بمدينة أسوان، والتابع لفرع ثقافة أسوان بوزارة الثقافة.
1- يقع مسرح فوزى فوزى على كورنيش النيل بمدينة أسوان.
2- يتبع المسرح الصيفى فوزى فوزى وزارة الثقافة فرع ثقافة أسوان.
3- أجرى للمسرح أعمال تطوير وصيانة لتقديم خدماته الفنية لأهالى
مسرح
4- يقع مسرح فوزى فوزى على مساحة 2500 م.
5- يضم صالة مكشوفة تسع 1200 كرسى.
6- وتبلغ مساحة المسرح نحو 290 م2.
7- يحتوى على قاعة فنون تشكيلية.
8- كما يحتوى على 4 غرف لتغير الملابس للفرق الفنية.
9- يحتوى المسرح لى قاعة كبار الزوار وقاعة تكنولوجيا معلومات ومكاتب إدارية.