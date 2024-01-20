عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في 9 معلومات.. تعرف على مسرح فوزى فوزى الصيفى بأسوان

مسرح فوزى فوزي بأسوان
مسرح فوزى فوزي بأسوان

مشروعات ثقافية وفنية متنوعة يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 9 معلومات أبرز المشروعات الثقافية، والتى تتمثل فى مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" بمدينة أسوان، والتابع لفرع ثقافة أسوان بوزارة الثقافة. 

1- يقع مسرح فوزى فوزى على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

2- يتبع المسرح الصيفى فوزى فوزى وزارة الثقافة فرع ثقافة أسوان.

3- أجرى للمسرح أعمال تطوير وصيانة لتقديم خدماته الفنية لأهالى 

محافظ أسوان يتفقد التجهيزات الجارية لإطلاق معرض "أيادى مصر"

محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

مسرح

4- يقع مسرح فوزى فوزى على مساحة 2500 م.

5- يضم صالة مكشوفة تسع 1200 كرسى.

6- وتبلغ مساحة المسرح نحو 290 م2.

7- يحتوى على قاعة فنون تشكيلية.

8- كما يحتوى على 4 غرف لتغير الملابس للفرق الفنية.

9- يحتوى المسرح لى قاعة كبار الزوار وقاعة تكنولوجيا معلومات ومكاتب إدارية. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مسرح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

ترشيحاتنا

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

إنهيار القطاع الصحي.. غزة تفتقد خدمات الولادة في المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ