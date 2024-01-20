المخترع الصغير "أحمد حمادة"..صاحب الـ 8 أعوام صمم تيلسكوبا ليرصد الكواكب

قال حمادة أحمد والد طفل مصري كرمته وكالة الفضاء إن ابنه احمد لم يكن طفلا عاديا منذ صغره فكان دائما لديه نظره فقد تصور منذ صغره شكل الأهرامات المجسمة منذ ان كان في الرابعة من عمره.

واكد حماده خلال لقائه ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc ، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه ربي ابنه على تقدير العلماء وكان دائما حاكيا به للعماء.

وكالة ناسا



وحكي المخترع الصغير احمد حمادة قصة التليسكوب جيمس واب الذي فاز بتكريم من وكالة الفضاء الاوروبية عن تجسميه لهذا التليسكوب، فقد اعلنت وكالة ناسا عن مسابقة بمن يقوم بتصور مجسم للتليسكوب، وقد كرمته وكالة ناسا عن هذا المجسم، وان هذا التليسكوب يسافر الى الفضاء لمدة عشر سنوات لان وقوده مخصص لهذه المدة، ويقوم بتصوير الكواكب والنجوم والثقوب.