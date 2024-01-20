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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثرهم إثيوبيون.. السعودية تلقي القبض على أكثر من 17 ألف وافد| تفاصيل

أرشيفي
أرشيفي

نجحت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق السعودية كافة في ضبط 17999 مخالفًا، منهم 10975 مخالفًا لنظام الإقامة، و4011 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3013 مخالفًا لنظام العمل.

وفي بيان لها؛ ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 688 شخصًا، 38% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 200 شخص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54752 وافداً مخالفًا، منهم 49465 رجلاً، و5287 امرأة.

خامسًا: تمت إحالة 48325 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1132 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10649 مخالفًا.

وكشفت وزارة الداخلية عن عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، والتي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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