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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في الريف

صدى البلد

 قام الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته اليوم لمحافظة أسوان، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي بقرية فارس، التابعة لمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.
 
وأوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكافة القرى بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تلك المجمعات تضُم مختلف الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن، وذلك من خلال منظومة متكاملة.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مديرة المجمع، حيث أشارت إلى أن المجمع يضم 6 جهات حكومية، هي: البريد المصري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، وخدمات المحليات، والأحوال المدنية، والشهر العقاري، وأضافت أن مبنى المجمع مقام على مساحة ٤٢٥ م٢، ومكون من دور أرضي وعدد ٢ طابق علوي، حيث يضم الدور الأرضي ١٥ منفذاً لتقديم الخدمات للمواطنين، بينها ٣ منافذ مخصصة لذوي الهمم، إلى جانب عدد من المكاتب، ووحدة للنداء الآلي، وخدمات أخرى.
 
وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع عدد من العاملين بالمجمع، للتعرف على نوعية الخدمات المقدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، ومواعيد العمل، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة، حتى يُمكنهم الاستفادة منها دون الحاجة إلى التنقل إلى مسافات بعيدة.
 
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالدور الهام الذي تقوم به مجمعات الخدمات الحكومية المنتشرة بالريف المصري. 
 
 

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