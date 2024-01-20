حركة المجاهدين الفلسطينية: نتنياهو يسعي لتوسيع دائرة النار

تعليقا علي استهداف حي المزة..

ادانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف عددا من قادة في الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق .

وقالت الحركة في بيان لها : العدو المأزوم يحاول الهروب من فشله أمام المقاومة الباسلة في قطاع غزة بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة وتوريط أطراف أخرى.

وأضاف : حكومة نتنياهو الفاشية تسعى للإستمرار في الحكم من خلال توسيع دائرة النار التي ستحرقهم بإذن الله.



واتم : العدو الصهيوني هو عدو غاشم ومتغطرس يستهدف كل مكونات ومقدرات الأمة ولن يتم لجم عدوانه إلا بالمقاومة والضربات الموجعة.