خبير: التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط

قال محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، وإنما يشمل محاور أخرى عديدة منها البنية المعلوماتية وتصنيع الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا في عدة مجالات.

وأضاف محمد عزام، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي يفرض علينا عالم جديد، فالتكنولوجيا تفرض علينا يوميا كل ما هو جديد ونماذج عمل جديد.



وأكمل: الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تُعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي.



واسترسل: الاستراتيجية تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات، كما أنه تشهد طفرة في البنية المعلوماتية.

