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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال تفقده عمارات بقرية فارس بكوم أمبو

رئيس الوزراء: مشروع "سكن كريم" يحسن جودة حياة المواطنين

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات "سكن كريم" بقرية "فارس" بمركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة اسوان .

وأكد رئيس الوزراء أهمية مبادرة سكن كريم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عميد مهندس أحمد رمضان، مدير عام منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز تعمير جنوب الصعيد، والذي أكد أنه تم إنشاء 6 عمارات سكنية بقرية فارس مركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي القرية وتوابعها.

وأوضح أنه تم بناء العمارات على مساحة ٤٠٠٠م٢، وتتكون كل عمارة من أربعة أدوار وكل دور يحتوي على وحدتين سكنيتين متقابلتين بمساحة ٩٦مترا مربعا لكل وحدة مكونة من (٣ غرف + صالة + مطبخ + حمام)، وبإجمالي 48 شقة للمشروع.

وأكد مدير عام منطقة تعمير أسوان أنه يتم تسكين العمارات عن طريق مديرية التضامن تحت إشراف محافظة أسوان بواسطة القرعة العلنية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من قبل مديرية التضامن.
 

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