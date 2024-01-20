إنهيار القطاع الصحي.. غزة تفتقد خدمات الولادة في المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي

يمثّل قطاع الولادة واحدًا من أوجه الدمار الذي أصاب قطاع الرعاية الطبية والصحية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، وذلك وفقا لتقرير عرضته فضائية يورونيوز.



20 ألف حالة ولادة خلال الحرب

وأمام هذا المشهد، لم يتبقَ سوى مستشفى ولادة واحد لتحمل عبء جميع الولادات ورعاية الأمومة العاجلة، علمًا أن القطاع شهد خلال الحرب 20 ألف حالة ولادة.

وقالت إحدى السيدات في القطاع: "لا توجد أسرة هنا، لذلك نحن نتقاسم السرير والبطانية مع مرضى آخرين"، جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

من جهته، أشار المتحدث باسم منظمة يونيسيف في غزة تيس إنغرام إلى أن "الوضع الصحي في القطاع يائس للغاية". وأضاف: "الوضع خطير للغاية في مستشفيات قطاع غزة ويبدو أن الفرق الطبية جميعها باتت منهكة".

