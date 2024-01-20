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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البيئة بالدقهلية: المرور على 17 ألف خزان مياه شرب خلال عام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة صحة البيئة بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، خلال العام الماضى، لا سيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى.

وكشف الدكتور أحمد المكاوى، مدير إدارة صحة البيئة، أن إجمالى عدد عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه 55453 عينة تحليل بكتريولوجى وكيماوى، ونحو 1507 عينات تحليل معادن ثقيلة.

وقال إنه خلال العام الماضى، تم المرور على 17442 من خزانات مياه الشرب وسحب 2869 عينة منها، لافتاً إلى أن عدد مرات تطهير خزانات تم الإشراف عليها تجاوز 12841 مرة.

وأوضح المكاوي أن الإدارة كثفت جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى، حيث بلغ إجمالى عدد العينات الذى جرى خلال 2023 نحو 1000 عينة، علاوة على فحص 275 شكوى. 

وأضاف مدير إدارة صحة البيئة أنه تم سحب 363 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.
 

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