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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقرار من البرهان.. السودان يجمد عضويته في منظمة الإيجاد

البرهان
البرهان

 بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برسالة إلى رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" إسماعيل عمر جيله أبلغه فيها تجميد عضوية السودان في المنظمة بحسب ماذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان مقتضب.

كانت وزارة الخارجية السودانية أكدت ان ميليشيا الدعم السريع تواصل سعيها الممنهج لتدمير التراث الثقافي في السودان والذي شمل حتى الآن تخريب متحف السودان القومي ودار الوثائق القومية وعدد من الجامعات والمكتبات العامة وأماكن العبادة التاريخية.

وأشار بيان الخارجية الي أن الميليشيا دمرت كذلك في الاسبوع الماضي الكنيسة الإنجيلية بمدينة ود مدني، وعمرها حوالي مائة عام، وسبق أن دمرت عددا من المساجد والكنائس في ولاية الخرطوم.

وأوضحت الخارجية إان استهداف التراث الثقافي والمؤسسات التي تجسد حرية الأديان هي سمة بارزة تميز الجماعات الإرهابية كما حدث على يد داعش وبوكو حرام والمجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الافريقي.

وقالت الخارجية السودانية : وقد حوكم أحد عناصر تلك المجموعات في المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠١٦ بجريمة تدمير التراث الثقافي في مدينة تمبكتو بمالي.

واتمت الخارجية بيانها قائلة : كل ذلك لا يترك أي مبرر للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لعدم تصنيف المليشيا جماعة إرهابية والتعامل معها علي ذلك الأساس.

كانت  ميليشيا الجنجويد بثت دعاية مقاطع فيديو لعناصر منها في الموقع الأثري المعروف “النقعة والمصورات” الذي يقع شمال الخرطوم، في ولاية نهر النيل.

وأعلنت الميليشيا انها ستستخدم الموقع للانطلاق في هجمات جديدة على القرى والبلدات القريبة تعد النقعة والمصورات من أبرز المواقع الأثرية المحمية بالسودان، وبها مباني يعود تاريخها إلي حوالي ٣ آلاف سنة وهي ضمن قائمة التراث الإنساني منذ عام٢٠١١.

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